Солодовников Георгий Петрович
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
31.01.1964
Сын: Солодовников Олег Георгиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1984
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев