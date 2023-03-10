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Солодовников Георгий Петрович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Солодовников Петр Фокеевич

Мать: Солодовников (Победимов) Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
31.01.1964

Сын: Солодовников Олег Георгиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1984
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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