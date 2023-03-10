Солодовников Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1951
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
1989
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев