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Солодовников Иван Петрович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1951

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Солодовников Петр Фокеевич

Мать: Солодовников (Победимов) Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
1989
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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