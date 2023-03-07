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Победимов Захар Палладиевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Победимов Палладий

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
20.01.1913

Жена: Сучков Марфа Афанасьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: Солодовников Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Сучков Марфа Афанасьевна

ЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на войне
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