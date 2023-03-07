Победимов Захар Палладиевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Победимов Палладий
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1913
Жена: Сучков Марфа Афанасьевна
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: Солодовников Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Сучков Марфа Афанасьевна
ЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на войне