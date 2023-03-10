Сучков Марфа Афанасьевна
Место рожденияСамарская губ., Николаевский у., с.Семёновка, Россия
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губ., Николаевский у., с.Семёновка, Россия
Бракосочетание
20.01.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: Солодовников Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Победимов Захар Палладиевич
ЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Рождение ребёнка
1927
Сын: Стольников Георгий Евсеевич
Отец ребёнка: Стольников Евсей Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно