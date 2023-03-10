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Сучков Марфа Афанасьевна

Место рождения

Самарская губ., Николаевский у., с.Семёновка, Россия

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губ., Николаевский у., с.Семёновка, Россия
Бракосочетание
20.01.1913

Муж: Победимов Захар Палладиевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: Солодовников Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Победимов Захар Палладиевич

ЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Рождение ребёнка
1927

Сын: Стольников Георгий Евсеевич

Отец ребёнка: Стольников Евсей Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стольников Евсей Прокофьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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