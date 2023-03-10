Солодовников Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Николай Петрович

Солодовников Николай Петрович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Солодовников Петр Фокеевич

Мать: Солодовников (Победимов) Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Улаев (Солодовников) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.11.1967

Сын: Солодовников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
1993
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.