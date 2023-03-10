Солодовников Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Улаев (Солодовников) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1967
Сын: Солодовников Владимир Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1993
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев