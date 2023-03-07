Солодовников Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
27.09.1959
Рождение ребёнка
09.06.1963
Рождение ребёнка
25.04.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев