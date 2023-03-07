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Солодовников Фёдор Петрович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Солодовников Петр Фокеевич

Мать: Солодовников Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Надежда Алексеевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Надежда Алексеевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Надежда Алексеевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Надежда Алексеевна

Смерть
1989
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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