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Солодовников Григорий Петрович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Солодовников Петр Фокеевич

Мать: Солодовников (Победимов) Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Дынников) Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Рубежинское
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Дынников) Анна Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Дынников) Анна Ивановна

Смерть
2009
Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Рубежинское

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