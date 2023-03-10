Солодовников Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Рубежинское
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Дынников) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Дынников) Анна Ивановна
Смерть
2009
с.Рубежинское