Солодовников (Дынников) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Дынников) Анна Ивановна

Место рождения

ЗКО, х.Петров, Казахстан

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Рубежинское
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Рубежинское

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