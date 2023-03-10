Солодовников (Дынников) Анна Ивановна
Место рожденияЗКО, х.Петров, Казахстан
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Рубежинское
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно
с.Рубежинское