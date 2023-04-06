Ведѣнѣева (Суровцова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения17.10.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1839
Отец: Суровцовъ Василій
Мать: Суровцова Авдотья
Бракосочетание
05.02.1860
Муж: Ведѣнѣевъ Їосифъ
Рождение ребёнка
03.11.1860
Сын: Ведѣнѣевъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Ведѣнѣевъ Їосифъ
Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1864
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ведѣнѣевъ Їосифъ
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ведѣнѣевъ Анисимъ
Отец ребёнка: Ведѣнѣевъ Їосифъ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ведѣнѣевъ Карпъ
Отец ребёнка: Ведѣнѣевъ Їосифъ