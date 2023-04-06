Ведѣнѣева (Суровцова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведѣнѣева (Суровцова) Прасковья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1839

Отец: Суровцовъ Василій

Мать: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1860

Муж: Ведѣнѣевъ Їосифъ

Рождение ребёнка
03.11.1860

Сын: Ведѣнѣевъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Ведѣнѣевъ Їосифъ

Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1864

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ведѣнѣевъ Їосифъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ведѣнѣевъ Анисимъ

Отец ребёнка: Ведѣнѣевъ Їосифъ

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ведѣнѣевъ Карпъ

Отец ребёнка: Ведѣнѣевъ Їосифъ

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