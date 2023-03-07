Фомина (Суровцова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Суровцова) Агаѳія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.02.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1845

Отец: Суровцовъ Василій

Мать: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1863

Сын: Фоминъ Василій

Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Титова Евдокія

Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Денисова Маріамна

Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Суровцова Агриппина

Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ

Рождение ребёнка
1880

Сын: Фоминъ Иванъ

Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ

Рождение ребёнка
1883

Сын: Фоминъ Евстафій

Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминъ Венедиктъ

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