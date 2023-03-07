Фомина (Суровцова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения04.02.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1845
Отец: Суровцовъ Василій
Мать: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
24.02.1863
Сын: Фоминъ Василій
Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Титова Евдокія
Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Денисова Маріамна
Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Суровцова Агриппина
Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1880
Сын: Фоминъ Иванъ
Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1883
Сын: Фоминъ Евстафій
Отец ребёнка: Фоминъ Венедиктъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоминъ Венедиктъ