Суровцова (Фомина) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Фоминъ Венедиктъ
Мать: Фомина Агаѳія
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Суровцовъ Григорій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Суровцова Александра
Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Суровцова Екатерина
Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій
Рождение ребёнка
1911
Сын: Суровцовъ Андрей
Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій