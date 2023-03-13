Суровцова (Фомина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Фомина) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Фоминъ Венедиктъ

Мать: Фомина Агаѳія

Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Суровцовъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Суровцова Александра

Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Суровцова Екатерина

Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій

Рождение ребёнка
1911

Сын: Суровцовъ Андрей

Отец ребёнка: Суровцовъ Григорій

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