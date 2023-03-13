Денисова (Фомина) Маріамна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Фоминъ Венедиктъ
Мать: Фомина Агаѳія
Бракосочетание
01.07.1892
Муж: Денисовъ Аѳанасій
Рождение ребёнка
29.07.1893
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Денисовъ Аѳанасій
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
01.08.1895
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Денисовъ Аѳанасій