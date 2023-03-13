Денисова (Фомина) Маріамна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Фомина) Маріамна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Фоминъ Венедиктъ

Мать: Фомина Агаѳія

Бракосочетание
01.07.1892

Муж: Денисовъ Аѳанасій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.07.1893

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Денисовъ Аѳанасій

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
01.08.1895

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Денисовъ Аѳанасій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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