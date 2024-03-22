Фоминъ Василій
Место рождения
Дата рождения24.02.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1863
Отец: Фоминъ Венедиктъ
Мать: Фомина Агаѳія
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Антипина Матрена
Мать ребёнка: Фомина Федосія
Бракосочетание
12.07.1892
Жена: Фомина Федосія
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Фоминъ Андрей
Мать ребёнка: Фомина Федосія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Фомина Федосія