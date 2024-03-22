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Фоминъ Василій

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.02.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1863

Отец: Фоминъ Венедиктъ

Мать: Фомина Агаѳія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Антипина Матрена

Мать ребёнка: Фомина Федосія

Бракосочетание
12.07.1892

Жена: Фомина Федосія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Фоминъ Андрей

Мать ребёнка: Фомина Федосія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Фомина Федосія

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