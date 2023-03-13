Антипина (Фомина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Фоминъ Василій
Мать: Фомина Федосія
Бракосочетание
11.02.1902
Муж: Антипинъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1903
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Антипинъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1911
Сын: Антипинъ Василий
Отец ребёнка: Антипинъ Венедиктъ