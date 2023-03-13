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Антипина (Фомина) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Фоминъ Василій

Мать: Фомина Федосія

Бракосочетание
11.02.1902

Муж: Антипинъ Венедиктъ

Рождение ребёнка
1903

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Венедиктъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Антипинъ Венедиктъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Антипинъ Василий

Отец ребёнка: Антипинъ Венедиктъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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