Фомина (Филатова) Федосія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Филатова) Федосія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.06.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1864

Отец: Филатовъ Алексей

Мать: Филатова Елизавета Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Антипина Матрена

Отец ребёнка: Фоминъ Василій

Бракосочетание
12.07.1892

Муж: Фоминъ Василій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Фоминъ Андрей

Отец ребёнка: Фоминъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Фоминъ Василій

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