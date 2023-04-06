Фомина (Филатова) Федосія
Место рождения
Дата рождения06.06.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1864
Отец: Филатовъ Алексей
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Антипина Матрена
Отец ребёнка: Фоминъ Василій
Бракосочетание
12.07.1892
Муж: Фоминъ Василій
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Фоминъ Андрей
Отец ребёнка: Фоминъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Фоминъ Василій