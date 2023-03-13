Филатова (Кулакова) Елизавета Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1858
Муж: Филатовъ Алексей
Рождение ребёнка
12.11.1858
Дочь: Анцыферова Стефанида
Отец ребёнка: Филатовъ Алексей
Рождение ребёнка
01.04.1862
Сын: Филатовъ Евтихій
Отец ребёнка: Филатовъ Алексей
Рождение ребёнка
06.06.1864
Дочь: Фомина Федосія
Отец ребёнка: Филатовъ Алексей
Рождение ребёнка
12.12.1866
Сын: Филатовъ Павелъ
Отец ребёнка: Филатовъ Алексей
Рождение ребёнка
04.03.1868
Сын: Филатовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Филатовъ Алексей
Рождение ребёнка
30.05.1870
Сын: Филатовъ Иванъ
Отец ребёнка: Филатовъ Алексей
Рождение ребёнка
09.10.1872
Сын: Филатовъ Яковъ
Отец ребёнка: Филатовъ Алексей
Рождение ребёнка
18.07.1875
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Филатовъ Алексей