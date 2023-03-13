Филатова (Кулакова) Елизавета Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Кулакова) Елизавета Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Филатовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1858

Дочь: Анцыферова Стефанида

Отец ребёнка: Филатовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1862

Сын: Филатовъ Евтихій

Отец ребёнка: Филатовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1864

Дочь: Фомина Федосія

Отец ребёнка: Филатовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1866

Сын: Филатовъ Павелъ

Отец ребёнка: Филатовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1868

Сын: Филатовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Филатовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1870

Сын: Филатовъ Иванъ

Отец ребёнка: Филатовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1872

Сын: Филатовъ Яковъ

Отец ребёнка: Филатовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1875

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Филатовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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