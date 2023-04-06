Суровцова (Уполовникова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Уполовникова) Авдотья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Дата смерти

06.06.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Уполовниковъ Ефимъ

Мать: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Самохина Епистимія Никифорова

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Калинина Марія

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Суровцовъ Егоръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Садовникова Маремьяна

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1833

Сын: Суровцовъ Семенъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1835

Дочь: Чекалова Авдотья

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1837

Сын: Суровцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1839

Дочь: Ведѣнѣева Прасковья

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1841

Дочь: Антипина Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1841

Дочь: Батанина Варвара

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1845

Дочь: Фомина Агаѳія

Отец ребёнка: Суровцовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцовъ Василій

Смерть
06.06.1860
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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