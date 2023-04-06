Суровцова (Уполовникова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти06.06.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Уполовниковъ Ефимъ
Мать: Уполовникова Афимья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Самохина Епистимія Никифорова
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Калинина Марія
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Рождение ребёнка
1829
Сын: Суровцовъ Егоръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Садовникова Маремьяна
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Рождение ребёнка
13.04.1833
Сын: Суровцовъ Семенъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Рождение ребёнка
28.07.1835
Дочь: Чекалова Авдотья
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Рождение ребёнка
01.08.1837
Сын: Суровцовъ Степанъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Рождение ребёнка
17.10.1839
Дочь: Ведѣнѣева Прасковья
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Рождение ребёнка
27.11.1841
Дочь: Антипина Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Рождение ребёнка
27.11.1841
Дочь: Батанина Варвара
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Рождение ребёнка
04.02.1845
Дочь: Фомина Агаѳія
Отец ребёнка: Суровцовъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суровцовъ Василій
Смерть
06.06.1860