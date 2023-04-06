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Суровцовъ Семенъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.04.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1833

Отец: Суровцовъ Василій

Мать: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.10.1858

Жена: Суровцова Матрена

Рождение ребёнка
02.05.1869

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Суровцовъ Григорий

Мать ребёнка: Суровцова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феона

Мать ребёнка: Суровцова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Федосья

Мать ребёнка: Суровцова Матрена

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