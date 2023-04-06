Суровцовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения13.04.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1833
Отец: Суровцовъ Василій
Мать: Суровцова Авдотья
Бракосочетание
12.10.1858
Жена: Суровцова Матрена
Рождение ребёнка
02.05.1869
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Матрена
Рождение ребёнка
01.07.1873
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Матрена
Рождение ребёнка
18.11.1875
Сын: Суровцовъ Григорий
Мать ребёнка: Суровцова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феона
Мать ребёнка: Суровцова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Федосья
Мать ребёнка: Суровцова Матрена