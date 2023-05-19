Суровцовъ Григорий
Место рождения
Дата рождения18.11.1875
Дата смерти10.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1875
Отец: Суровцовъ Семенъ
Мать: Суровцова Матрена
Рождение ребёнка
25.01.1884
Сын: Суровцовъ Игнатий
Мать ребёнка: Суровцова Матрена Андреева
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Суровцова Матрена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1909
Причина смерти: Зарѣзанъ сыномъ