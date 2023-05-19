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Суровцовъ Григорий

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.11.1875

Дата смерти

10.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1875

Отец: Суровцовъ Семенъ

Мать: Суровцова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1884

Сын: Суровцовъ Игнатий

Мать ребёнка: Суровцова Матрена Андреева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Суровцова Матрена Андреева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Матрена Андреева

Смерть
10.09.1909
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Зарѣзанъ сыномъ
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