Павлова (Суровцова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Суровцова) Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суровцовъ Семенъ

Мать: Суровцова Матрена

Рождение ребёнка
30.12.1889

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1892

Дочь: Баранова Федора

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
26.12.1897

Сын: Павловъ Василий

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1902

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1906

Сын: Павловъ Иванъ

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловъ Степанъ

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