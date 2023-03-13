Павлова (Суровцова) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суровцовъ Семенъ
Мать: Суровцова Матрена
Рождение ребёнка
30.12.1889
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.11.1892
Дочь: Баранова Федора
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
26.12.1897
Сын: Павловъ Василий
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
30.10.1902
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
19.04.1906
Сын: Павловъ Иванъ
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
07.09.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павловъ Степанъ