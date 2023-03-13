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Павловъ Степанъ

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

01.08.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1870

Отец: Павловъ Степанъ

Мать: Павлова Пелагея

Михайловка
Рождение ребёнка
30.12.1889

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Павлова Федосья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1892

Дочь: Баранова Федора

Мать ребёнка: Павлова Федосья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Павлова Федосья

Михайловка
Рождение ребёнка
26.12.1897

Сын: Павловъ Василий

Мать ребёнка: Павлова Федосья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1902

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Павлова Федосья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1906

Сын: Павловъ Иванъ

Мать ребёнка: Павлова Федосья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1908

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Павлова Федосья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Федосья