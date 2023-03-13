Павловъ Степанъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения01.08.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1870
Отец: Павловъ Степанъ
Мать: Павлова Пелагея
Михайловка
Рождение ребёнка
30.12.1889
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Павлова Федосья
Рождение ребёнка
09.11.1892
Дочь: Баранова Федора
Мать ребёнка: Павлова Федосья
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Павлова Федосья
Михайловка
Рождение ребёнка
26.12.1897
Сын: Павловъ Василий
Мать ребёнка: Павлова Федосья
Рождение ребёнка
30.10.1902
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Павлова Федосья
Рождение ребёнка
19.04.1906
Сын: Павловъ Иванъ
Мать ребёнка: Павлова Федосья
Рождение ребёнка
07.09.1908
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Павлова Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Федосья