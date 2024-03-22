Баранова (Павловъ) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Павловъ) Федора

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.11.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1892

Отец: Павловъ Степанъ

Мать: Павлова Федосья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Барановъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1912

Дочь: Баранова Мария

Отец ребёнка: Барановъ Захаръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1915

Сын: Барановъ Василий

Отец ребёнка: Барановъ Захаръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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