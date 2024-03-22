Баранова (Павловъ) Федора
Место рождения
Дата рождения09.11.1892
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1892
Отец: Павловъ Степанъ
Мать: Павлова Федосья
Бракосочетание
17.02.1910
Муж: Барановъ Захаръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1912
Дочь: Баранова Мария
Отец ребёнка: Барановъ Захаръ
Рождение ребёнка
10.04.1915
Сын: Барановъ Василий
Отец ребёнка: Барановъ Захаръ