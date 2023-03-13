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Барановъ Захаръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Барановъ Семенъ

Мать: Баранова Анна

Бракосочетание
17.02.1910

Жена: Баранова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1912

Дочь: Баранова Мария

Мать ребёнка: Баранова Федора

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1915

Сын: Барановъ Василий

Мать ребёнка: Баранова Федора

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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