Барановъ Захаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Барановъ Семенъ
Мать: Баранова Анна
Бракосочетание
17.02.1910
Жена: Баранова Федора
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1912
Дочь: Баранова Мария
Мать ребёнка: Баранова Федора
Рождение ребёнка
10.04.1915
Сын: Барановъ Василий
Мать ребёнка: Баранова Федора