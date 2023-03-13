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(Павлова) Анна
(Павлова) Анна
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
01.07.1895
Пол
Женский
Отец
Павловъ Степанъ
1870 г.р.
Мать
Павлова (Суровцова) Федосья
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1895
Отец:
Павловъ Степанъ
Мать:
Павлова Федосья
Михайловка
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