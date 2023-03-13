(Павлова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Анна

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

01.07.1895

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1895

Отец: Павловъ Степанъ

Мать: Павлова Федосья

Михайловка
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