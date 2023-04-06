Суровцовъ Василій
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти21.07.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Суровцовъ Иванъ
Мать: Суровцова Ирина
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Самохина Епистимія Никифорова
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Калинина Марія
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Суровцовъ Егоръ
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Садовникова Маремьяна
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
13.04.1833
Сын: Суровцовъ Семенъ
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
28.07.1835
Дочь: Чекалова Авдотья
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
01.08.1837
Сын: Суровцовъ Степанъ
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
17.10.1839
Дочь: Ведѣнѣева Прасковья
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
27.11.1841
Дочь: Антипина Анна
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
27.11.1841
Дочь: Батанина Варвара
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Рождение ребёнка
04.02.1845
Дочь: Фомина Агаѳія
Мать ребёнка: Суровцова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровцова Авдотья
Смерть
21.07.1855