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Суровцовъ Василій

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Дата смерти

21.07.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Суровцовъ Иванъ

Мать: Суровцова Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Самохина Епистимія Никифорова

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Калинина Марія

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Суровцовъ Егоръ

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Садовникова Маремьяна

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1833

Сын: Суровцовъ Семенъ

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1835

Дочь: Чекалова Авдотья

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1837

Сын: Суровцовъ Степанъ

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1839

Дочь: Ведѣнѣева Прасковья

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1841

Дочь: Антипина Анна

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1841

Дочь: Батанина Варвара

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1845

Дочь: Фомина Агаѳія

Мать ребёнка: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Авдотья

Смерть
21.07.1855
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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