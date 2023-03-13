Суровцовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения01.08.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1837
Бракосочетание
19.01.1858
Рождение ребёнка
19.12.1858
Дочь: (Суровцова) Ульяна
Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія
Рождение ребёнка
24.01.1863
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія
Рождение ребёнка
28.01.1866
Сын: Суровцовъ Василій
Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія
Рождение ребёнка
29.06.1868
Сын: Суровцовъ Павелъ
Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія
Рождение ребёнка
25.01.1872
Дочь: (Суровцова) Ксенія
Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Баканова (Суровцова) Степанида
Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Суровцова) Федосія
Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Суровцова) Акулина
Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія