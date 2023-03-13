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Суровцовъ Степанъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1837

Отец: Суровцовъ Василій

Мать: Суровцова (Уполовникова) Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1858

Жена: Суровцова (Грошева) Аполлинарія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1858

Дочь: (Суровцова) Ульяна

Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1863

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1866

Сын: Суровцовъ Василій

Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1868

Сын: Суровцовъ Павелъ

Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1872

Дочь: (Суровцова) Ксенія

Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Баканова (Суровцова) Степанида

Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Суровцова) Федосія

Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Суровцова) Акулина

Мать ребёнка: Суровцова (Грошева) Аполлинарія

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