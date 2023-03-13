Баканова (Суровцова) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Суровцовъ Степанъ
Мать: Суровцова Аполлинарія
Бракосочетание
08.06.1894
Муж: Бакановъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1895
Сын: Бакановъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Бакановъ Степанъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан