Баканова (Суровцова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Суровцова) Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Суровцовъ Степанъ

Мать: Суровцова Аполлинарія

Бракосочетание
08.06.1894

Муж: Бакановъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1895

Сын: Бакановъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Бакановъ Степанъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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