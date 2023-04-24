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Суровцовъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.01.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1863

Отец: Суровцовъ Степанъ

Мать: Суровцова Аполлинарія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Суровцовъ Леонтій

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
20.04.1893

Сын: Суровцовъ Степанъ

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Иванова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Татьяна Иванова

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