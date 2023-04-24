Суровцовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения24.01.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1863
Отец: Суровцовъ Степанъ
Мать: Суровцова Аполлинарія
Рождение ребёнка
1890
Сын: Суровцовъ Леонтій
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
20.04.1893
Сын: Суровцовъ Степанъ
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Иванова
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно