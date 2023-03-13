Суровцовъ Леонтій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцовъ Леонтій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Суровцовъ Иванъ

Мать: Суровцова Татьяна Иванова

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