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Суровцовъ Леонтій
Суровцовъ Леонтій
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Пол
Мужской
Отец
Суровцовъ Иванъ
1863 г.р.
Мать
Суровцова Татьяна Иванова
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Суровцовъ Иванъ
Мать:
Суровцова Татьяна Иванова
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