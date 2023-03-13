Суровцова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Суровцовъ Леонтій

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.04.1893

Сын: Суровцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцовъ Иванъ

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