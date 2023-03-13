(Суровцова) Федосія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суровцова) Федосія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Суровцовъ Степанъ

Мать: Суровцова Аполлинарія

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