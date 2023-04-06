Суровцовъ Василій
Место рождения
Дата рождения28.01.1866
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1866
Отец: Суровцовъ Степанъ
Мать: Суровцова Аполлинарія
Рождение ребёнка
1888
Сын: Суровцовъ Ульяний
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана