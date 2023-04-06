Суровцовъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцовъ Василій

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.01.1866

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1888 г.р.
1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1866

Отец: Суровцовъ Степанъ

Мать: Суровцова Аполлинарія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Суровцовъ Ульяний

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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