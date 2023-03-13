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Суровцовъ Ульяний

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Суровцовъ Василій

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1906

Жена: Суровцова Александра

Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Александра

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Суровцова Александра

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