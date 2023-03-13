Суровцовъ Ульяний
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Суровцовъ Василій
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1906
Жена: Суровцова Александра
Рождение ребёнка
11.01.1911
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Александра
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Суровцова Александра