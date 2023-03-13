Суровцова (Горшенина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцова (Горшенина) Александра

Суровцова (Горшенина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Горшенинъ Павелъ

Мать: Горшенина Ксения Иванова

Бракосочетание
22.05.1906

Муж: Суровцовъ Ульяний

Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Суровцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Ульяний

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Ульяний

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close