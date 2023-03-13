Суровцова (Горшенина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Горшенинъ Павелъ
Мать: Горшенина Ксения Иванова
Бракосочетание
22.05.1906
Муж: Суровцовъ Ульяний
Рождение ребёнка
11.01.1911
Сын: Суровцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Ульяний
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Ульяний