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Горшенинъ Павелъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.11.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1866

Отец: Горшенинъ Дементий

Мать: Горшенина Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Горшенинъ Осипъ

Мать ребёнка: Горшенина Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Суровцова Александра

Мать ребёнка: Горшенина Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Горшенинъ Кондратъ

Мать ребёнка: Горшенина Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Горшенинъ Ермилъ

Мать ребёнка: Горшенина Ксения Иванова

Рождение ребёнка
26.03.1906

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Горшенина Ксения Иванова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.02.1910

Жена: Горшенина Марфа Алексеева

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1911

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Горшенина Марфа Алексеева

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Ксения Иванова