Горшенинъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения03.11.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1866
Отец: Горшенинъ Дементий
Мать: Горшенина Матрена
Рождение ребёнка
1887
Сын: Горшенинъ Осипъ
Мать ребёнка: Горшенина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Суровцова Александра
Мать ребёнка: Горшенина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Горшенинъ Кондратъ
Мать ребёнка: Горшенина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Горшенинъ Ермилъ
Мать ребёнка: Горшенина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
26.03.1906
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Горшенина Ксения Иванова
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.02.1910
Рождение ребёнка
27.01.1911
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Горшенина Марфа Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшенина Ксения Иванова