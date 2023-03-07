Горшенина (Антипина) Матрена
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Антипинъ Егоръ
Мать: Антипина Авдотья
Бракосочетание
10.07.1852
Муж: Горшенинъ Дементий
Рождение ребёнка
09.11.1856
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий
Рождение ребёнка
12.12.1858
Сын: Горшенинъ Степанъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1861
Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий
Рождение ребёнка
10.04.1864
Дочь: Малафѣева Ирина
Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий
Рождение ребёнка
03.11.1866
Сын: Горшенинъ Павелъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий
Рождение ребёнка
28.06.1869
Сын: Горшенинъ Петръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий