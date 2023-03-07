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Горшенина (Антипина) Матрена

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Антипинъ Егоръ

Мать: Антипина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.07.1852

Муж: Горшенинъ Дементий

Рождение ребёнка
09.11.1856

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1858

Сын: Горшенинъ Степанъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1861

Сын: Горшенинъ Якимъ (Яковъ)

Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1864

Дочь: Малафѣева Ирина

Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1866

Сын: Горшенинъ Павелъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1869

Сын: Горшенинъ Петръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Дементий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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