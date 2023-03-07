Калинина (Суровцова) Марія
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Суровцовъ Василій
Мать: Суровцова Авдотья
Бракосочетание
02.02.1848
Муж: Калининъ Владиміръ
Рождение ребёнка
19.05.1849
Сын: Калининъ Василискъ
Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ
Рождение ребёнка
05.09.1851
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ
Рождение ребёнка
22.10.1853
Сын: Калининъ Дмитрій
Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ
Рождение ребёнка
24.07.1855
Сын: Калинина Евдокимъ
Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ
Рождение ребёнка
23.03.1857
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ
Рождение ребёнка
01.08.1858
Дочь: Калинина Евдокія
Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ
Рождение ребёнка
21.12.1860
Сын: Калининъ Степанъ
Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ
Рождение ребёнка
03.06.1863
Сын: Калининъ Федоръ
Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ
Рождение ребёнка
17.07.1865
Сын: Калининъ Илья
Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ