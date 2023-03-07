Калинина (Суровцова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Суровцова) Марія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Суровцовъ Василій

Мать: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1848

Муж: Калининъ Владиміръ

Рождение ребёнка
19.05.1849

Сын: Калининъ Василискъ

Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1851

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1853

Сын: Калининъ Дмитрій

Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1855

Сын: Калинина Евдокимъ

Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1857

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1858

Дочь: Калинина Евдокія

Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1860

Сын: Калининъ Степанъ

Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1863

Сын: Калининъ Федоръ

Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1865

Сын: Калининъ Илья

Отец ребёнка: Калининъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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