Антипина (Суровцова) Анна
Место рождения
Дата рождения27.11.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1841
Отец: Суровцовъ Василій
Мать: Суровцова Авдотья
Бракосочетание
22.01.1861
Муж: Антипинъ Зосимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1862
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Зосимъ
Рождение ребёнка
08.05.1864
Сын: Антипинъ Николай
Отец ребёнка: Антипинъ Зосимъ
Рождение ребёнка
1873
Сын: Антипинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Антипинъ Зосимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Евдокия
Отец ребёнка: Антипинъ Зосимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Василий
Отец ребёнка: Антипинъ Зосимъ