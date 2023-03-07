Антипина (Суровцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Суровцова) Анна

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.11.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1841

Отец: Суровцовъ Василій

Мать: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1861

Муж: Антипинъ Зосимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1862

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Зосимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1864

Сын: Антипинъ Николай

Отец ребёнка: Антипинъ Зосимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Антипинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Антипинъ Зосимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Евдокия

Отец ребёнка: Антипинъ Зосимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Василий

Отец ребёнка: Антипинъ Зосимъ

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