Суровцовъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Суровцовъ Василій
Мать: Суровцова Авдотья
Бракосочетание
04.02.1848
Жена: Суровцова Татьяна
Рождение ребёнка
24.11.1848
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна
Рождение ребёнка
06.12.1851
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна
Рождение ребёнка
24.09.1854
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна
Рождение ребёнка
16.03.1856
Сын: Суровцовъ Хрисанфъ
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1858
Дочь: Ильина Акулина
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна
Рождение ребёнка
15.03.1861
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна
Рождение ребёнка
15.03.1861
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна
Рождение ребёнка
22.03.1862
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна
Рождение ребёнка
01.08.1864
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна
Рождение ребёнка
13.10.1868
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна