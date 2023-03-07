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Суровцовъ Егоръ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Суровцовъ Василій

Мать: Суровцова Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1848

Жена: Суровцова Татьяна

Рождение ребёнка
24.11.1848

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1851

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1854

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1856

Сын: Суровцовъ Хрисанфъ

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1858

Дочь: Ильина Акулина

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1861

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1861

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1862

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1864

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1868

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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