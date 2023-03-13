Суровцова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Суровцовъ Андрей (Андреянъ)
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Суровцовъ Тимофей
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Антипина Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Суровцовъ Сергей
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Фомина Авдотья
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Суровцовъ Василій
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.03.1807
Дочь: Богатова Настасья
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.05.1809
Дочь: Суровцова Лукерья
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.10.1810
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суровцовъ Иванъ