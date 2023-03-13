Суровцова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Суровцовъ Андрей (Андреянъ)

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Суровцовъ Тимофей

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Антипина Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Суровцовъ Сергей

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Фомина Авдотья

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Суровцовъ Василій

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1807

Дочь: Богатова Настасья

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1809

Дочь: Суровцова Лукерья

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1810

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцовъ Иванъ

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