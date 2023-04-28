Богатова (Суровцова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатова (Суровцова) Настасья

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1807

Отец: Суровцовъ Иванъ

Мать: Суровцова Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Богатовъ Лаврентий

Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Богатовъ Матвей

Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Старикова Устинья

Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей

Рождение ребёнка
01.11.1837

Сын: Богатовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей

Рождение ребёнка
20.05.1839

Дочь: Антипина Елена

Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
19.07.1841

Сын: Богатовъ Илья

Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1845

Сын: Богатовъ Алексей

Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1847

Дочь: Филатова Анна

Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатовъ Тимофей

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