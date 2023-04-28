Богатова (Суровцова) Настасья
Место рождения
Дата рождения03.03.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1807
Отец: Суровцовъ Иванъ
Мать: Суровцова Ирина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Богатовъ Лаврентий
Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей
Рождение ребёнка
06.08.1833
Сын: Богатовъ Матвей
Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Старикова Устинья
Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей
Рождение ребёнка
01.11.1837
Сын: Богатовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей
Рождение ребёнка
20.05.1839
Дочь: Антипина Елена
Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
19.07.1841
Сын: Богатовъ Илья
Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей
Рождение ребёнка
19.05.1845
Сын: Богатовъ Алексей
Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей
Рождение ребёнка
23.11.1847
Дочь: Филатова Анна
Отец ребёнка: Богатовъ Тимофей
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богатовъ Тимофей