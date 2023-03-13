Богатовъ Тимофей
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Богатовъ Малафей
Мать: Богатова Мавра
Александровка
Рождение ребёнка
1832
Сын: Богатовъ Лаврентий
Мать ребёнка: Богатова Настасья
Рождение ребёнка
06.08.1833
Сын: Богатовъ Матвей
Мать ребёнка: Богатова Настасья
Александровка
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Старикова Устинья
Мать ребёнка: Богатова Настасья
Рождение ребёнка
01.11.1837
Сын: Богатовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Богатова Настасья
Рождение ребёнка
20.05.1839
Дочь: Антипина Елена
Мать ребёнка: Богатова Настасья
Александровка
Рождение ребёнка
19.07.1841
Сын: Богатовъ Илья
Мать ребёнка: Богатова Настасья
Рождение ребёнка
19.05.1845
Сын: Богатовъ Алексей
Мать ребёнка: Богатова Настасья
Рождение ребёнка
23.11.1847
Дочь: Филатова Анна
Мать ребёнка: Богатова Настасья
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богатова Настасья