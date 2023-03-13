Богатовъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатовъ Тимофей

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Богатовъ Малафей

Мать: Богатова Мавра

Александровка
Рождение ребёнка
1832

Сын: Богатовъ Лаврентий

Мать ребёнка: Богатова Настасья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Богатовъ Матвей

Мать ребёнка: Богатова Настасья

Александровка
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Старикова Устинья

Мать ребёнка: Богатова Настасья

Рождение ребёнка
01.11.1837

Сын: Богатовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Богатова Настасья

Рождение ребёнка
20.05.1839

Дочь: Антипина Елена

Мать ребёнка: Богатова Настасья

Александровка
Рождение ребёнка
19.07.1841

Сын: Богатовъ Илья

Мать ребёнка: Богатова Настасья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1845

Сын: Богатовъ Алексей

Мать ребёнка: Богатова Настасья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1847

Дочь: Филатова Анна

Мать ребёнка: Богатова Настасья

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатова Настасья

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