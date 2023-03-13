Богатовъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатовъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1837

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1837

Отец: Богатовъ Тимофей

Мать: Богатова Настасья

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