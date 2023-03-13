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Уполовниковъ Ефимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

01.06.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Уполовниковъ Иванъ

Мать: Уполовникова Епистимья Иванова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ковригина Екатерина

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Суровцова Авдотья

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1805

Сын: Уполовниковъ Семенъ

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1805

Сын: Уполовниковъ Илья

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уполовникова Афимья

Смерть
01.06.1849
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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