Уполовниковъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти01.06.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Уполовниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ковригина Екатерина
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Суровцова Авдотья
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Рождение ребёнка
20.07.1805
Сын: Уполовниковъ Семенъ
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Рождение ребёнка
20.07.1805
Сын: Уполовниковъ Илья
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уполовникова Афимья
Смерть
01.06.1849