Уполовниковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти12.07.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Уполовниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Уполовникова Елена Михайлова
Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1767
Сын: Уполовниковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Уполовникова Епистимья Иванова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Уполовникова Епистимья Иванова
деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1821
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан