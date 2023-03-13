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Уполовниковъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

12.07.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Уполовниковъ Иванъ

Мать: Уполовникова Ульяна Никитина

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Уполовникова Елена Михайлова

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Уполовниковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Уполовникова Епистимья Иванова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Уполовникова Епистимья Иванова

деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уполовникова Елена Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уполовникова Епистимья Иванова

Смерть
12.07.1821
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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