Уполовникова Ульяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУполовникова Ульяна Никитина

Уполовникова Ульяна Никитина

avatar

Место рождения

Глиновка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Глиновка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Уполовниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Уполовниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Уполовниковъ Макаръ

Отец ребёнка: Уполовниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Уполовниковъ Иванъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уполовниковъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close