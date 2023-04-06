Уполовникова Ульяна Никитина
Место рождения
Дата рождения1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Уполовниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Уполовниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Уполовниковъ Макаръ
Отец ребёнка: Уполовниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Уполовниковъ Иванъ
Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уполовниковъ Иванъ