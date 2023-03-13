Ведѣнѣевъ Карпъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ведѣнѣевъ Їосифъ
Мать: Ведѣнѣева Прасковья
Рождение ребёнка
?.11.1894
Сын: Веденеевъ Иванъ
Мать ребёнка: Веденеева Марфа Леонтьева
Рождение ребёнка
20.12.1908
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Веденеева Марфа Леонтьева
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.1912
Сын: Веденеевъ Григорий
Мать ребёнка: Веденеева Марфа Леонтьева
Ново-Покровская волость
Рождение ребёнка
04.06.1913
Сын: Веденеевъ Георгий
Мать ребёнка: Веденеева Марфа Леонтьева
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917
Сын: Веденеевъ Василий
Мать ребёнка: Веденеева Марфа Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно