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Ведѣнѣевъ Карпъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ведѣнѣевъ Їосифъ

Мать: Ведѣнѣева Прасковья

Рождение ребёнка
?.11.1894

Сын: Веденеевъ Иванъ

Мать ребёнка: Веденеева Марфа Леонтьева

Рождение ребёнка
20.12.1908

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Веденеева Марфа Леонтьева

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.1912

Сын: Веденеевъ Григорий

Мать ребёнка: Веденеева Марфа Леонтьева

Ново-Покровская волость
Рождение ребёнка
04.06.1913

Сын: Веденеевъ Георгий

Мать ребёнка: Веденеева Марфа Леонтьева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Веденеевъ Василий

Мать ребёнка: Веденеева Марфа Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веденеева Марфа Леонтьева

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