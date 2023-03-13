Веденеевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеденеевъ Иванъ

Веденеевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1894

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1894

Отец: Ведѣнѣевъ Карпъ

Мать: Веденеева Марфа Леонтьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close