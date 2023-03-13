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Ведѣнѣевъ Їосифъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

?.03.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1838

Отец: Веденеевъ Николай

Мать: Веденеева Аксинья

Александровка
Бракосочетание
05.02.1860

Жена: Ведѣнѣева Прасковья

Рождение ребёнка
03.11.1860

Сын: Ведѣнѣевъ Паѵелъ

Мать ребёнка: Ведѣнѣева Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1864

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ведѣнѣева Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ведѣнѣевъ Анисимъ

Мать ребёнка: Ведѣнѣева Прасковья

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ведѣнѣевъ Карпъ

Мать ребёнка: Ведѣнѣева Прасковья

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