Ведѣнѣевъ Їосифъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения?.03.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1838
Отец: Веденеевъ Николай
Мать: Веденеева Аксинья
Александровка
Бракосочетание
05.02.1860
Жена: Ведѣнѣева Прасковья
Рождение ребёнка
03.11.1860
Сын: Ведѣнѣевъ Паѵелъ
Мать ребёнка: Ведѣнѣева Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1864
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ведѣнѣева Прасковья
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ведѣнѣевъ Анисимъ
Мать ребёнка: Ведѣнѣева Прасковья
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ведѣнѣевъ Карпъ
Мать ребёнка: Ведѣнѣева Прасковья