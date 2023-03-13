Веденеевъ Николай
Место рожденияАлександровка
Дата рождения23.12.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1800
Отец: Венедиктъ
Мать: Веденеева Авдотья
Александровка
Бракосочетание
12.02.1818
Жена: Веденеева Аксинья
Рождение ребёнка
28.06.1820
Сын: Веденеевъ Петръ
Мать ребёнка: Веденеева Аксинья
Александровка
Рождение ребёнка
08.08.1821
Сын: Веденеевъ Матвей
Мать ребёнка: Веденеева Аксинья
Александровка
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ерастова Анисія
Мать ребёнка: Веденеева Аксинья
Александровка
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ведѣнѣевъ Семенъ
Мать ребёнка: Веденеева Аксинья
Александровка
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Веденеева Аксинья
Александровка
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ларионова Анна
Мать ребёнка: Веденеева Аксинья
Александровка
Рождение ребёнка
20.08.1833
Дочь: Шилова Василиса
Мать ребёнка: Веденеева Аксинья
Александровка
Рождение ребёнка
28.10.1835
Сын: Ведѣнѣевъ Дмитрій
Мать ребёнка: Веденеева Аксинья
Рождение ребёнка
?.03.1838
Сын: Ведѣнѣевъ Їосифъ
Мать ребёнка: Веденеева Аксинья
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Веденеева Аксинья