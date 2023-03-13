Веденеевъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеевъ Николай

Место рождения

Александровка

Дата рождения

23.12.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1800

Отец: Венедиктъ

Мать: Веденеева Авдотья

Александровка
Бракосочетание
12.02.1818

Жена: Веденеева Аксинья

Рождение ребёнка
28.06.1820

Сын: Веденеевъ Петръ

Мать ребёнка: Веденеева Аксинья

Александровка
Рождение ребёнка
08.08.1821

Сын: Веденеевъ Матвей

Мать ребёнка: Веденеева Аксинья

Александровка
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ерастова Анисія

Мать ребёнка: Веденеева Аксинья

Александровка
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ведѣнѣевъ Семенъ

Мать ребёнка: Веденеева Аксинья

Александровка
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Веденеева Аксинья

Александровка
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ларионова Анна

Мать ребёнка: Веденеева Аксинья

Александровка
Рождение ребёнка
20.08.1833

Дочь: Шилова Василиса

Мать ребёнка: Веденеева Аксинья

Александровка
Рождение ребёнка
28.10.1835

Сын: Ведѣнѣевъ Дмитрій

Мать ребёнка: Веденеева Аксинья

Рождение ребёнка
?.03.1838

Сын: Ведѣнѣевъ Їосифъ

Мать ребёнка: Веденеева Аксинья

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Веденеева Аксинья